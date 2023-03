Pergolettese-Renate oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pergolettese-Renate, match valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La compagine padrona di casa è reduce da un’importante serie di risultati utili consecutivi e spera di tornare al successo dopo due pareggi consecutivi. La squadra ospite, invece, arriva dalla sconfitta contro il Renate e punta ad un ritorno alla vittoria per consolidare il proprio piazzamento in zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 12 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA