Triestina-Lumezzane oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Triestina-Lumezzane, match del Nereo Rocco valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione di casa è reduce da un buon inizio di stagione e vuole proseguire su questa strada per sognare la promozione in Serie B. La compagine ospite, dal suo canto, sta incontrando qualche difficoltà ed ha bisogno di reagire per allontanarsi dalla zona rossa della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 14 ottobre alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251.

