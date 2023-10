Pro Sesto-Padova oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pro Sesto-Padova, match valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra padrona di casa, dopo un avvio di campionato decisamente al di sotto delle aspettative, sperano di rialzare la testa portando a casa una vittoria davanti ai loro tifosi. I biancoscudati, invece, sono in vetta alla classifica ed hanno intenzione di puntarci per puntare alla promozione in Serie B. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 14 ottobre alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251.

