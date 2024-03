Triestina-Legnago oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Triestina-Legnago, match dello stadio Nereo Rocco valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa hanno l’obiettivo di consolidare il terzo posto in classifica per avere un piccolo vantaggio in ottica playoff, saltando i primi insidiosi turni. La formazione ospite, dal suo canto, vuole continuare a scalare la classifica nella speranza di qualificarsi ai playoff della post season. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 2 marzo alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA