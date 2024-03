Pro Vercelli-Mantova oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pro Vercelli-Mantova, match del Silvio Piola valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa vanno a caccia dei tre punti per provare ad ottenere il miglior piazzamento possibile in ottica playoff. La capolista del girone A, invece, vuole centrare l’ennesimo successo della sua stagione per compiere un ulteriore passo verso la promozione diretta in Serie B. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 2 marzo alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA