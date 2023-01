Triestina-Arzignano oggi in tv: canale, orario, streaming Serie C 2022/2023

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Triestina-Arzignano, match della ventunesima giornata di Serie C 2022/2023. Entra nel vivo il girone A e le due squadre cercano punti preziosi per migliorare una classifica che le vede all’ultimo e all’undicesimo posto. Fischio d’inizio alle 14:30 di domenica 8 gennaio. La partita sarà trasmessa su Eleven Sports, oltre che sulla diretta gol assicurata da Sky sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW, oltre a Sky Go. Sportface.it vi offrirà una cronaca con i risultati delle partite del pomeriggio.