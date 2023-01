Pro Patria-FeralpiSalò oggi in tv: canale, orario e streaming Serie C 2022/2023

di Mattia Zucchiatti 3

Pro Patria e FeralpiSalò scenderanno in campo in occasione della ventunesima giornata di Serie C 2022/2023. Si gioca alle 14:30 di domenica 8 gennaio per il girone A. La prima della classe fa visita alla settima forza del campionato. Un punto di vantaggio per la capolista sul Vicenza e in casa Feralpi c’è voglia di allungare. La partita sarà trasmessa su Eleven Sports, oltre che sulla diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW, oltre a Sky Go. La telecronaca sarà affidata a Federico Botti. Sportface.it vi offrirà una cronaca con i risultati delle partite del pomeriggio.