Fiorenzuola-Vis Pesaro oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Fiorenzuola-Vis Pesaro, match valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa arrivano da due sconfitte di fila ed hanno voglia di iniziare il nuovo anno con una vittoria, in modo tale da restare tra le prime dieci della graduatoria. I marchigiani, dal loro canto, sono reduci da tre sconfitte consecutive ed hanno un assoluto bisogno di vincere per lasciare la penultima posizione. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 8 gennaio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA