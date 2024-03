Triestina-Alessandria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Triestina-Alessandria, match dello stadio Nereo Rocco valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa hanno intenzione di conquistare una vittoria convincente davanti ai propri tifosi per restare in corsa per la conquista del terzo posto in classifica. La compagine piemontese, dal suo canto ha assolutamente bisogni di vincere per abbandonare le ultime posizioni della classifica e sperare nella salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 10 marzo alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

