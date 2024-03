Albinoleffe-Novara oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Albinoleffe-Novara, match valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione bergamasca, dopo una serie di alti e bassi, spera di concludere la stagione nel miglior modo possibile per evitare i playout. La squadra piemontese, dal suo canto, ha bisogno di vincere questo scontro diretto per fare un passo in avanti verso la salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 10 marzo alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256.

