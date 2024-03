Triestina-Alessandria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Triestina-Alessandria, match dello stadio Nereo Rocco valevole per il recupero della trentunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra padrona di casa vuole assolutamente conquistare l’intera posta in palio davanti ai propri tifosi, in modo tale da continuare a lottare per il terzo posto. Il club piemontese, dal suo canto, ha un disperato bisogno di fare tre punti in trasferta per alimentare le proprie speranze di salvezza. I friulani sono reduci da due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque gare e sperano di conquistare i tre punti per continuare a lottare per il terzo posto in classifica. Situazione quasi disperata per gli ospiti che, reduci da soli tre punti nelle ultime cinque, devono tentare il tutto per tutto in questo appuntamento. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 26 marzo alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251.

