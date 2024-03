Sinner-Machac in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2024

Jannik Sinner sfiderà Tomas Machac nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Continua a vincere il numero uno d’Italia, che dopo i successi ai danni di Vavassori e Griekspoor ha piegato in due set l’australiano O’Connell. Primo set difficile (complice l’ottimo tennis espresso dal suo avversario), secondo in scioltezza. Sulla strada di Sinner ci sarà ora il ceco Machac, grande sorpresa del torneo che dopo aver battuto Rublev e Murray è riuscito ad estromettere anche Matteo Arnaldi. Jannik partirà nettamente favorito, ma non potrà sottovalutare un avversario che sta vivendo un torneo da sogno. Tra i due non ci sono precedenti.

