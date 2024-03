Italia-Georgia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming qualificazioni Europei Under 19 2024

Italia-Georgia sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match delle qualificazioni agli Europei Under 19 2024. I giovani azzurrini sfidano i pari età georgiani con il grandissimo obiettivo di qualificarsi alla rassegna continentale in programma in Irlanda del Nord a luglio: basterà appena un punto per centrare il grande obiettivo e i ragazzi di Corradi, reduci da una vittoria pochi giorni fa contro la Repubblica Ceca, sono pronti a scendere in campo a Lignano Sabbiadoro. Appuntamento alle ore 14.30 di martedì 26 marzo, chi vincerà? Appuntamento in diretta streaming sul canale Youtube della Figc e in diretta scritta su Sportface.it.