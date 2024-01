Pontedera-Fermana oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Pontedera-Fermana sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della ventunesima giornata di Serie C 2023/2024. Nel girone B i toscani sfidano i marchigiani in una partita che mette di fronte la sesta forza del campionato, in piena lotta per entrare nei playoff, e gli ospiti che sono ultimi e vogliono provare a risalire la china. Chi vincerà allo stadio Ettore Mannucci? Appuntamento fissato alle ore 16.15 di sabato 13 gennaio, diretta tv su Sky Sport 253 e streaming su Sky Go, streaming anche su NOW.