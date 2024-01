Treviso-Sassari oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Treviso-Sassari, sfida valida come 17^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Ad affrontarsi sono due squadre che stanno vivendo un periodo completamente opposto: gli uomini di coach Vitucci, infatti, dopo diversi risultati positivi, sono incappati da tre sconfitte di fila. Gli ospiti, invece, cercano due punti per allontanarsi forse una volta per tutte dalle zone basse di classifica, dando seguito alle ultime due vittorie consecutive. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di domenica 21 gennaio sul parquet del Palaverde. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Treviso-Sassari, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.