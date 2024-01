Salernitana-Genoa, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Salernitana-Genoa, match valido per la ventunesima giornata di Serie A 2023/2024. Partita delicatissima quella dell’Arechi, da una parte i campani che si stanno esprimendo bene ma non raccolgono punti, dall’altra il Grifone che per ora è decisamente in linea con l’obiettivo. Chi riuscirà a spuntarla? Appuntamento fissato alle ore 18 di domenica 21 gennaio.

Salernitana-Genoa sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Massimo Gobbi.