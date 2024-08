Trevisan-Townsend in tv: data, orario, canale e diretta streaming primo turno US Open 2024

Martina Trevisan se la vedrà contro Taylor Townsend nel match valido per il primo turno degli US Open 2024. Esordio proibitivo per la tennista toscana, oggettivamente per nulla fortunata nel sorteggio. Il fatto che il cemento non sia la superficie che predilige non aiuta, così come che dopo il titolo a Bastad abbia vinto appena uno dei cinque match giocati successivamente. Fatto sta che Townsend, escludendo le teste di serie, era una delle avversarie peggiore da affrontare: è infatti reduce dagli ottavi a Cincinnati e dai quarti a Toronto e si esprime alla grande in queste condizioni di gioco. Trevisan ha vinto l’unico precedente, nel 2023 a Cincinnati, ma partirà ampiamente sfavorita secondo i bookies.

Trevisan e Townsend scenderanno in campo lunedì 26 agosto, come terzo match dalle 17 ore italiane sullo Stadium 17 (al termine di Ruud-Bu). La copertura televisiva degli Us Open è affidata a Sky Sport e SuperTennis (ch. 212 di Sky, ch. 64 del digitale terrestre), che seguiranno in simulcast i tabelloni dello slam americano. Lo US Open si può seguire in streaming anche sulle piattaforme OTT NOW e SupertenniX. Inoltre, anche Sportface.it seguirà il torneo e garantirà dirette testuali riguardo le partite degli azzurri (e non solo), approfondimenti, news, aggiornamenti e contenuti esclusivi.

Per quanto concerne SKY SPORT, le sfide di Flushing Meadows saranno visibili su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252, che, in alternanza con gli altri grandi eventi Sky in diretta, trasmetteranno i match di giornata. Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, grazie al quale poter scegliere di seguire, in modo semplice, ogni singolo match su qualunque campo si giochi. Su SUPERTENNIS, le migliori partite saranno trasmesse sul canale 64 del digitale terrestre, ma i tifosi avranno vaste possibilità di diventare registi del proprio personale palinsesto. Grazie alla tecnologia Hbbtv, acronimo di Hybrid Broadcast Broadband Television, si potrà infatti accedere ogni giorno a tutti gli incontri in programma su altri tre campi sul neonato multichannel SuperTennis Plus.