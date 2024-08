Us Open 2024, programma oggi 26 agosto: orari e italiani in campo

Cominciano gli Us Open. A New York oggi, lunedì 26 agosto, prende il via l’ultimo slam stagionale con ben sei italiani subito protagonisti nella prima giornata: Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Luca Nardi e Luciano Darderi per il singolare maschile mentre per le donne in campo Martina Trevisan e Lucia Bronzetti. Al via anche diversi big tra i quali Novak Djokovic e Coco Gauff, rispettivamente detentore e detentrice del titolo. Ecco il programma completo, campo per campo, per non perdervi davvero nulla dello spettacolo odierno.

PROGRAMMA US OPEN 26 AGOSTO

ARTHUR ASHE STADIUM

ore 18 (13) Shelton vs Thiem

a seguire Gracheva vs (3) Gauff

non prima delle ore 01 Burel vs Stephens

a seguire Albot vs (2) Djokovic

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

ore 17 (7) Zheng vs Anisimova

a seguire Carabelli vs (12) Fritz

a seguire (14) Keys vs Siniakova

a seguire Kovacevic vs (20) Tiafoe

a seguire Hon vs (2) Sabalenka

GRANDSTAND

ore 17 Ruusuvuori vs (4) Zverev

a seguire Golubic vs (26) Badosa

a seguire Monfils vs Schwartzman

non prima delle ore 24 (20) Azarenka vs Starodubtseva

STADIUM 17

ore 17 Yang vs (9) Sakkari

a seguire (8) Ruud vs Bu

a seguire Trevisan vs Townsend

non prima delle ore 23 (15) Rune vs Nakashima

COURT 5

ore 17 (27) Svitolina vs Carle

a seguire (6) Rublev vs Seyboth Wild

a seguire Jacquet vs (9) Dimitrov

a seguire (8) Krejcikova vs Bassols Ribera

COURT 10

ore 17 (17) Humbert vs Monteiro

a seguire Dodin vs Kalinina

a seguire Mpetshi Perricard vs Etcheverry

a seguire Bogdan vs Rus

COURT 11

ore 17 Shang vs (27) Bublik

a seguire Stearns vs Tsurenko

a seguire Eubanks vs Rinderknech

a seguire Sun vs Bronzetti

COURT 12

ore 17 (24) Vekic vs Birrell

a seguire (28) Popyrin vs Kwon

a seguire (29) Cerundolo vs Ofner

a seguire Kessler vs (19) Kostyuk

COURT 13

ore 17 Grenier vs Krueger

a seguire Korpatsch vs Uchijima

a seguire Tomljanovic vs Li

a seguire Djere vs Struff

COURT 4

ore 17 Stricker vs Comesana

a seguire Maria vs Sierra

a seguire Kudermetova vs (33) Mertens

a seguire (21) Baez vs Darderi

COURT 6

ore 17 Niemeier vs (32) Yastremska

a seguire Fucsovics vs (32) Lehecka

a seguire Hijikata vs Davidovich Fokina

a seguire (29) Alexandrova vs Tomova

COURT 7

ore 17 Cristian vs (12) Kasatkina

a seguire Ramos-Vinolas vs Berrettini

a seguire Opelka vs (18) Musetti

a seguire (13) Navarro vs Blinkova

COURT 8

ore 17 Andreeva vs Yuan

a seguire Minnen vs Frech

a seguire Nishioka vs Kecmanovic

a seguire Cazaux vs Carreno Busta

COURT 9

ore 17 Choinski vs Carballes Baena

a seguire Muller vs Walton

a seguire Paquet vs Dart

COURT 14

ore 17 Nardi vs Bautista Agut

a seguire Joint vs Siegemund

a seguire Shevchenko vs Draper

a seguire Grabher vs Ruse

COURT 15

ore 17 Parry vs Wang

a seguire Martinez vs Kasnikowski

a seguire Linette vs Jovic

a seguire Nagal vs Griekspoor