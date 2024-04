Trento-Monza in tv: data, orario e diretta streaming gara-5 semifinale Playoff Superlega 2023/2024 volley

Inizia il conto alla rovescia per Trento-Monza, gara-5 della semifinale dei Playoff Scudetto della Superlega 2023/2024 di volley maschile. Si giunge alla resa dei conti: chi vince questa decisiva sfida accede alla finale Scudetto. Gli uomini di Fabio Soli, partiti alla grande vincendo i primi due confronti della serie, tornano in campo per lasciarsi alle spalle le difficoltà delle ultime due uscite e festeggiare davanti al proprio pubblico il passaggio del turno.

La formazione di Massimo Eccheli però non vuole certo fermarsi sul più bello e, dopo aver pareggiato la serie. vuole sfruttare l’inerzia e completare la rimonta. I brianzoli vogliono dunque ripetere il successo di gara-3 in trasferta per conquistare l’accesso ad una storica finale. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà all’atto conclusivo? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 14 aprile alla il T Quotidiano Arena di Trento. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta gara-5 Itas Trentino-Mint Vero Volley Monza delle semifinali dei Playoff Superlega 2023/2024 di volley maschile.

STREAMING E TV – Gara-5 Trento-Monza della semifinale dei Playoff Scudetto Superlega 2023/2024 di volley è visibile in diretta streaming per gli abbonati sulla piattaforma volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.