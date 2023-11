Trento – Cluj-Napoca oggi in tv: programma, orario e diretta Eurocup 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Trento – Cluj-Napoca, sfida valida come 7^ giornata del Gruppo B dell’Eurocup 2023/2024 di basket. Momento favorevole alla Dolomiti Energia, che nella competizione hanno vinto consecutivamente le ultime tre partite, e si apprestano ad affrontare davanti al proprio la seconda forza del campionato, che ha perso in trasferta l’unica partita. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 15 novembre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Trento – Cluj-Napoca, valida per l’Eurocup 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Max, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e le classifiche aggiornate e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.