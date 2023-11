Tortona-Igokea oggi in tv: programma, orario e diretta Champions League 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Tortona-Igokea, sfida valida come 3^ giornata del Gruppo H della Champions League 2023/2024 di basket. Inizio da sogno per gli uomini di coach Ramondino nella competizione, con due vittorie nelle prime due uscite, guadagnandosi quindi la testa del girone. Ora, l’incontro con la formazione bosniaca, che invece ha ottenuto due sconfitte. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 15 novembre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Tortona-Igokea, valida per la Champions League 2023/2024 di basket.

