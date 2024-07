Tour de France 2024, tredicesima tappa Agen-Pau oggi in tv: orari e diretta streaming

Oggi è il giorno della tredicesima tappa del Tour de France 2024, che prosegue con i 165,3 chilometri da Agen a Pau. La Grande Boucle si avvicina sempre più ai Pirenei, ma i due GPM di quarta categoria in programma negli ultimi 40 km della frazione odierna non dovrebbero impedire ai velocisti di giocarsi una delle poche volate rimaste in questa edizione della corsa francese. Di seguito tutte le informazioni per poter seguire la tappa nel migliore dei modi.

La tredicesima tappa del Tour de France 2024 prenderà il via dal chilometro zero alle ore 13:50, dopo la fase di trasferimento, per chiudersi sul traguardo in un orario compreso tra le 17:20 e le 17:40. L’orario di arrivo potrà subire variazioni in base alla media oraria tenuta dai corridori. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv in chiaro su Rai Due a partire dalle 14:45, con Tour Replay che a fine corsa garantirà interviste, commenti e analisi agli appassionati. Il tutto senza dimenticare il doppio appuntamento serale su RaiSport, che ogni giorno proporrà Tour di Sera alle 20:00 e Tour di Notte alle 23:50.

La diretta sarà invece integrale sulle reti di Eurosport, grazie ai canali 210 e 211 di Sky e alla piattaforma di Discovery+ che arricchisce l’offerta della diretta streaming insieme a RaiPlay, Now, Dazn e Sky Go. Sportface.it vi racconterà giorno dopo giorno il Tour de France 2024 in tempo reale, con aggiornamenti in diretta, classifiche, video e molto altro ancora.