Tour de France 2024, terza tappa Piacenza-Torino: data, orari, diretta tv e streaming

La terza tappa del Tour de France 2024, in programma lunedì 1 luglio, è l’ultima interamente italiana con i suoi 230 chilometri da Piacenza a Torino. Si tratta anche della frazione più lunga di questa edizione della Grande Boucle e sarà anche la prima che probabilmente sorriderà ai velocisti puri del gruppo. I tre GPM di quarta categoria infatti non risulteranno decisivi per la selezione in gruppo, anche se a Tortona andrà in scena un emozionante e doveroso omaggio alla memoria di Fausto Coppi. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa nel miglior modo possibile.

TOUR DE FRANCE 2024: CALENDARIO TAPPE, ORARI, TV E STREAMING

La partenza dal chilometro zero è fissata per le ore 11:35, dopo che il gruppo avrà affrontato la fase di trasferimento. L’arrivo dei corridori a Torino è stato programmato dagli organizzatori in un orario compreso tra le 17:00 e le 17:30, in base alle previsioni su quella che dovrebbe essere la media oraria della corsa. La terza tappa del Tour de France 2024 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Due a partire dalle 14:00, per poi proseguire a fine tappa con Tour Replay che offrirà analisi, commenti e interviste a caldo. Sulla Rai poi spazio anche a Tour di Sera alle 20:00 e a Tour di Notte alle 23:50: questi due appuntamenti andranno in onda su RaiSport.

La diretta tv sarà addirittura integrale invece sulle reti Eurosport, per un’offerta della diretta streaming che includerà quindi RaiPlay, Discovery+, Dazn, Now e Sky Go. Sportface.it vi racconterà il Tour de France 2024 giorno dopo giorno in tempo reale con aggiornamenti in diretta, cronache, classifiche e molto altro ancora.