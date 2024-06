Venerdì 5 luglio è il giorno della settima tappa del Tour de France 2024, la cronometro individuale di 25,3 chilometri da Nuits-Saint-Georges a Gevrey-Chambertin. Una prova contro il tempo molto attesa, che potrebbe creare un nuovo scossone in classifica generale con distacchi anche pesanti tra i big. Qui gli scalatori puri dovranno limitare i danni, per cercare poi di riscattarsi qualche giorno dopo tra Massiccio Centrale e Pirenei. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire al meglio la corsa.

TOUR DE FRANCE 2024: CALENDARIO TAPPE, ORARI, TV E STREAMING

Tour de France 2024, settima tappa Nuits-Saint-Georges-Gevrey-Chambertin: data, orari, diretta tv e streaming

La cronometro prenderà il via alle 13:05 con la partenza del primo corridore, poi via via tutti gli altri in ordine inverso di classifica generale fino alla maglia gialla che dovrebbe concludere la sua prova intorno alle 17:30 stando alle previsioni degli organizzatori. Gli appassionati potranno seguire la settima tappa del Tour de France 2024 in diretta tv in chiaro su Rai Due a partire dalle 14:00, con la televisione di Stato che al termine della cronometro proporrà sullo stesso canale i commenti e le interviste di rito in Tour Replay. Appuntamento serale su RaiSport invece per Tour di Sera alle 20:00 e Tour di Notte alle 23:50.

Eurosport invece propone la diretta tv integrale di tutte le tappe grazie ai canali 210 e 211 di Sky e alla piattaforma di Discovery+, che arricchisce l’offerta della diretta streaming insieme a RaiPlay, Dazn, Now e Sky Go. Sportface.it vi racconterà ogni giorno il Tour de France 2024 in tempo reale con aggiornamenti in diretta, classifiche, video e molto altro ancora.