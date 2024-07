Tour de France 2024, sedicesima tappa Gruissan-Nimes oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Tour de France 2024 inizia oggi la sua terza e ultima settimana con la sedicesima tappa, che porta la Grande Boucle da Gruissan a Nîmes dopo 188,6 chilometri. Sembra difficile che i velociti possano lasciarsi sfuggire questa ghiotta occasione, una delle ultimissime prima di lasciare spazio ai duelli tra i big della generale sulle Alpi. Attesa dunque per Biniam Girmay, sempre più maglia verde e idolo nazionale in Eritrea dopo le tre vittorie di tappa finora raccolte. Con lui i favoriti saranno senza dubbio Jasper Philipsen, Dylan Groenewegen, Pascal Ackerman e tutti gli altri sprinter ancora in corsa. Sportface.it vi racconterà la tappa in tempo reale fin dal chilometro zero, senza farvi perdere assolutamente niente. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio la corsa.

I corridori prenderanno il via dal chilometro zero alle ore 13:30, dopo aver affrontato la fase di trasferimento. Gli organizzatori hanno programmato l’arrivo sul traguardo di Nîmes in un orario compreso tra le 17:30 e le 17:55, in base alle previsioni sulla media oraria tenuta dal gruppo. La sedicesima tappa del Tour de France 2024 sarà visibile per gli appassionati in diretta tv in chiaro su Rai Due a partire dalle 14:45, con Tour Replay a seguire sulla stessa rete per analisi, commenti e interviste a caldo. In serata poi doppio appuntamento su RaiSport, che proporrà Tour di Sera alle 20:00 e Tour di Notte alle 23:50.

Sarà invece integrale la diretta tv sulle reti di Eurosport, disponibile sui canali 210 e 211 di Sky e tramite la piattaforma di Discovery+ che offrirà la diretta streaming insieme a RaiPlay, Now, Dazn e Sky Go. Sportface.it racconterà la Grande Boucle numero 111 giorno dopo giorno in tempo reale con dirette, classifiche aggiornate, video e tanto altro ancora.