Tour de France 2024, sedicesima tappa Gruissan-Nimes: data, orari, diretta tv e streaming

Il Tour de France 2024 riprende martedì 16 luglio con la sedicesima tappa, che porta la corsa francese da Gruissan a Nîmes dopo 188,6 chilometri. Passato il secondo giorno di riposo, ecco la terza e ultima settimana della Grande Boucle numero 111: si riparte con una frazione che potrebbe rappresentare una delle ultime occasioni per i velocisti, che quest’anno non avranno a disposizione la tradizionale passerella di Parigi. Attenzione però al vento, che in queste zone può spesso rivelarsi un fattore in grado di sparigliare le carte in tavola. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

La sedicesima tappa del Tour de France 2024 prenderà il via dal chilometro zero alle ore 13:30, dopo la fase di trasferimento, con i corridori che dovrebbero arrivare sul traguardo in un orario compreso tra le 17:30 e le 17:55 come programmato dagli organizzatori. La corsa sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Due a partire dalle 14:45, con Tour Replay a seguire sulla stessa rete per analisi, commenti e interviste a caldo. In serata poi doppio appuntamento su RaiSport, che proporrà Tour di Sera alle 20:00 e Tour di Notte alle 23:50.

La diretta sarà invece integrale sulle reti di Eurosport, disponibile sui canali 210 e 211 di Sky e tramite la piattaforma di Discovery+ che offrirà la diretta streaming insieme a RaiPlay, Now, Dazn e Sky Go. Sportface.it racconterà il Tour 2024 giorno dopo giorno in tempo reale con dirette, classifiche aggiornate, video e tanto altro ancora.