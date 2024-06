Il Tour de France 2024 prosegue mercoledì 3 luglio con la quinta tappa, che porta la corsa francese da Saint-Jean-de-Maurienne a Saint-Vulbas dopo 177,4 chilometri che dovrebbero sorridere ai velocisti del gruppo. I due GPM di quarta categoria in programma infatti sono posti lontano dal traguardo, motivo per cui se le squadre degli sprinter riusciranno a tenere la corsa sotto controllo allora potranno lanciare la volata degli uomini più veloci. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire la quinta frazione in tempo reale.

Tour de France 2024, quinta tappa Saint-Jean-de-Maurienne-Saint-Vulbas: data, orari, diretta tv e streaming

La quinta tappa del Tour de France 2024 partirà dal chilometro zero alle ore 13:30, dopo la fase di trasferimento, per concludersi sul traguardo di Saint-Vulbas in un orario compreso tra le 17:15 e le 17:40 come previsto dalle previsioni degli organizzatori in base alla velocità media tenuta dal gruppo. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv in chiaro su Rai Due alle ore 14:45 e sulla stessa rete a fine tappa ci sarà spazio per commenti, analisi e interviste grazie a Tour Replay. Su RaiSport invece gli appuntamenti serali saranno con Tour di Sera alle 20:00 e con Tour di Notte alle 23:50.

Diretta tv integrale invece sulle reti di Eurosport, grazie ai canali 210 e 211 di Sky e alla piattaforma di Discovery+, che arricchisce l’offerta della diretta streaming insieme a RaiPlay, Dazn, Now e Sky Go. Sportface.it vi racconterà il Tour de France 2024 giorno dopo giorno in tempo reale tramite dirette scritte, classifiche aggiornate, video, interviste e molto altro ancora.