Tour de France 2024, quarta tappa Pinerolo-Valloire oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Tour de France 2024 continua oggi con la quarta tappa, una delle più attese della prima settimana con i suoi 139,6 chilometri da Pinerolo a Valloire. La Grande Boucle abbandona l’Italia e lo fa con un classico tappone alpino, visto che i corridori dovranno affrontare in sequenza il Sestriere, il Monginevro e soprattutto il mitico Col du Galibier che porterà il gruppo a 2642 metri di altitudine. Dopo il GPM picchiata verso il traguardo, dove probabilmente la classifica generale subirà dei cambiamenti importanti visto che è attesa battaglia tra i big dopo le prime scintille in quel di Bologna.

I corridori prenderanno il via dal chilometro zero alle ore 13:15, dopo aver affrontato la fase di trasferimento, con l’arrivo a Valloire che è stato programmato tra le 17:00 e le 17:40 in base alle previsioni degli organizzatori sulla velocità media tenuta dal gruppo. Gli appassionati potranno seguire la quarta tappa del Tour de France 2024 in diretta tv in chiaro su Rai Due a partire dalle 14:00, con la televisione di Stato che al termine della corsa proporrà Tour Replay per commenti, analisi e interviste. Su RaiSport poi spazio in serata a Tour di Sera e Tour di Notte, rispettivamente in palinsesto alle 20:00 e alle 23:50.

Su Eurosport invece la diretta tv sarà integrale fin dalla partenza grazie ai canali 210 e 211 di Sky e alla piattaforma Discovery+, che amplierà le offerte della diretta streaming insieme a RaiPlay, Dazn, Now e Sky Go. Sportface.it invece vi racconterà il Tour de France 2024 in tempo reale giorno dopo giorno, con aggiornamenti in diretta, classifiche, interviste e molto altro ancora.