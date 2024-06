Tour de France 2024, ottava tappa Semur-en-Auxois – Colombey-les-Deux-Églises: data, orari, diretta tv e streaming

Il Tour de France 2024 prosegue sabato 6 luglio con l’ottava tappa, che porta la Grande Boucle da Semur-en-Auxois a Colombey-les-Deux-Églises dopo 183,4 chilometri piuttosto vallonati. Una frazione di difficile lettura, che potrebbe anche sorridere a chi avrà il coraggio di provare la fuga da lontano. Pur non essendoci salite lunghe e impegnative, buona parte del percorso presenta pochissima pianura e per questo motivo le squadre dei velocisti potrebbero avere difficoltà a controllare la situazione. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio la tappa.

La partenza del gruppo dal chilometro zero è prevista per le ore 13:20, mentre l’arrivo sul traguardo è stato programmato dagli organizzatori in un orario compreso tra le 17:20 e le 17:40 in base a quella che sarà la velocità media tenuta dai corridori. Gli appassionati potranno seguire l’ottava tappa del Tour de France 2024 in diretta tv in chiaro su Rai Due a partire dalle 14:00, con Tour Replay che sulla stessa rete offrirà commenti, analisi e interviste a fine corsa. Il tutto senza dimenticare i due appuntamenti serali di RaiSport: Tour di Sera alle 20:00 e Tour di Notte alle 23:50.

Su Eurosport invece la diretta tv sarà integrale grazie ai canali 210 e 211 di Sky, oltre alla piattaforma Discovery+ che compone l’offerta per la diretta streaming insieme a RaiPlay, Dazn, Now e Sky Go. Sportface.it vi racconterà il Tour 2024 in tempo reale con aggiornamenti in diretta, classifiche, video e tanto altro ancora.