Tour de France 2024, dodicesima tappa Aurillac-Villeneuve-sur-Lot: data, orari, diretta tv e streaming

Il Tour de France 2024 continua giovedì 11 luglio con la dodicesima tappa, che porta la Grande Boucle da Aurillac a Villeneuve-sur-Lot dopo 203,6 chilometri. Si tratta di una frazione sulla carta interlocutoria, con un percorso vallonato nella prima parte e più agevole nella seconda. Nelle ultime apparizioni del Tour in queste zone la fuga ha sempre avuto ottime possibilità di andare in porto, motivo per cui anche stavolta molti corridori proveranno quasi certamente l’attacco da lontano. Per gli uomini di classifica, una giornata di attesa verso i Pirenei. Ecco tutte le informazioni utili per seguire la corsa.

La partenza della dodicesima tappa del Tour de France 2024 è fissata per le ore 12:50 dal chilometro zero, dopo la fase di trasferimento. Gli organizzatori hanno programmato l’arrivo sul traguardo tra le 17:15 e le 17:40, in base alle previsioni su quelle che dovrebbe essere la velocità media tenuta dal gruppo. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv in chiaro su Rai Due a partire dalle 14:45, poi a fine tappa spazio ai commenti e alle analisi di Tour Replay. In serata doppio appuntamento di riepilogo giornaliero su RaiSport, con Tour di Sera alle 20:00 e Tour di Notte alle 23:50.

Eurosport invece offrirà la diretta integrale della tappa tramite i canali 210 e 211 di Sky e la piattaforma di Discovery+, che comporrà l’offerta per la diretta streaming insieme a RaiPlay, Dazn, Now e Sky Go. Sportface.it vi racconterà giorno dopo giorno il Tour de France 2024 in tempo reale con aggiornamenti in diretta, classifiche, video e tanto altro ancora.