Tour de France 2024, diciassettesima tappa Saint-Paul-Trois-Châteaux-Superdévoluy: data, orari, diretta tv e streaming

La diciassettesima tappa del Tour de France 2024, in programma mercoledì 17 luglio, propone i 177,8 chilometri da Saint-Paul-Trois-Châteaux a Superdévoluy. La corsa riavvicina le Alpi con una frazione insidiosa, che prevede tre GPM negli ultimi 40 km: salite non durissime, ma comunque in grado di fare selezione se affrontate a ritmo elevato. Una giornata adatta alle fughe, con gli uomini di classifica che potrebbero preservare energie in vista dei tapponi finali. Di seguito le informazioni necessarie per seguire al meglio la tappa.

Il gruppo partirà dal chilometro zero alle ore 12:45 dopo la fase di trasferimento, con gli organizzatori che hanno programmato l’arrivo presso la stazione sciistica di Superdévoluy in un orario compreso tra le 17:00 e le 17:25 in base alle previsioni sulle velocità media tenuta dai corridori. La diciassettesima tappa del Tour de France 2024 sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Due a partire dalle 14:00, con gli appassionati che a fine corsa potranno seguire commenti, analisi e interviste a caldo grazie a Tour Replay sempre sulla seconda rete Rai. In serata invece doppio appuntamento di riepilogo su RaiSport, che manderà in onda Tour di Sera alle 20:00 e Tour di Notte alle 23:50.

La diretta sarà invece integrale sulle reti di Eurosport, disponibile sui canali 210 e 211 di Sky e tramite la piattaforma di Discovery+ che offrirà la diretta streaming insieme a RaiPlay, Now, Dazn e Sky Go. Sportface.it racconterà il Tour 2024 giorno dopo giorno in tempo reale con dirette, classifiche aggiornate, video e tanto altro ancora.