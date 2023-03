Tottenham-Milan in tv in chiaro? Canale, orario e streaming Champions League 2022/2023

Alle 21:00 di mercoledì 8 marzo il Milan farà visita al Tottenham a Londra in occasione del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Si riparte dall’1-0 dell’andata a favore dei rossoneri e Stefano Pioli cerca la reazione dopo il ko esterno contro la Fiorentina per 2-1. Un bel banco di prova per Leao e compagni contro gli uomini di Antonio Conte. La partita – che non sarà trasmessa in chiaro – potrà essere seguita esclusivamente in diretta sulla piattaforma Prime Video.