Bayern-Psg stasera in tv: canale, orario e streaming ritorno ottavi Champions League 2022/2023

Stasera, mercoledì 8 marzo, alle 21:00 occhi puntati su Bayern-Psg, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Si riparte dall’1-0 dell’andata a Parigi targato Coman, sempre più bestia nera dei parigini e della sua ex squadra del cuore. La partita, diretta da Orsato, potrà essere seguita su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport (251) e in streaming su Sky Go, NOW, Infinity+. In compenso, Sportface.it vi terrà aggiornati nell’arco dei novanta (o forse più) minuti con le pagelle, moviola e le parole dei protagonisti.