Sport in tv oggi, mercoledì 8 marzo: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e gli orari di tutto lo sport sport in tv che andrà in scena nella giornata di mercoledì 8 marzo. Entra nel vivo lo show della Champions League e tutti gli occhi sono puntati sul Milan che proverà a conquistare la qualificazione ai quarti sul campo del Tottenham. Riflettori anche in Germania per il secondo confronto tra Bayern e Psg dopo l’1-0 dell’andata per i tedeschi targato Coman. Al via anche lo spettacolo sul cemento di Indian Wells con Sportface.it che vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. E poi il basket Nba e tanto altro. Ecco il palinsesto completo.