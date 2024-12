Il programma, l’orario e come vedere in diretta Tortona-Treviso, sfida valida per la 10^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket. Dopo tre sconfitte consecutive, gli uomini di coach De Raffaele sono tornati alla vittoria imponendosi in trasferta sul campo dell’Olimpia Milano. Ora, quindi, i piemontesi cercano continuità contro la formazione veneta, che è reduce da tre vittorie consecutive che hanno permesso agli uomini di coach Vitucci di sistemare in maniera importante la propria classifica, specie dopo aver vinto lo scontro diretto contro Pistoia. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di sabato 7 dicembre sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Tortona-Treviso, valida per la Serie A 2024/2025 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming su Eurosport 2, disponibile anche su Sky e Sky Go, oltre che su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.