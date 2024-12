Il live in diretta di Tortona-Treviso, sfida valida per la 10^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket. Dopo tre sconfitte consecutive, gli uomini di coach De Raffaele sono tornati alla vittoria imponendosi in trasferta sul campo dell’Olimpia Milano. Ora, quindi, i piemontesi cercano continuità contro la formazione veneta, che è reduce da tre vittorie consecutive che hanno permesso agli uomini di coach Vitucci di sistemare in maniera importante la propria classifica, specie dopo aver vinto lo scontro diretto contro Pistoia. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di sabato 7 dicembre sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris, con Sportface che vi fornirà il live di Tortona-Treviso aggiornato in tempo reale.

TORTONA-TREVISO 90-95

Grazie per averci seguito, buona serata!

FINE PARTITA – Treviso batte Tortona 95-90.

40′ – Appoggio a canestro di Strautins. 95-90

40′ – Mascolo si riscatta prontamente (2/2 in lunetta). Bowman lo emula. Game over! 88-95

40′ – Incredibile! Mascolo fallisce entrambi i liberi. Tortona però non ne approfitta perché Weems sbaglia la tripla.

40′ – Vital è la solita certezza. -3, 88-91.

40′ – Grave errore di Severini. Possesso Treviso, che può provare a chiuderla.

39′ – Olisevicius! +5 Treviso a 75 secondi dalla sirena. 86-91

38′ – Scatenato Bowman. 86-89

37′ – Canestro di Kamagate, ma ancora Bowman va a segno con la tripla. +1 Treviso, 86-87.

36′ – 2/2 ai liberi per Bowman. 84-84

36′ – Canestri di Paulicap e Kamagate, ma non cambia il gap tra le squadre. 84-82

35′ – Ancora Strautins! 82-80

34′ – Mezzanotte risponde a Strautins. 80-80

33′ – JP Macura ristabilisce la parità. 78-78

33′ – Baldasso completa un gioco da tre punti. 78-76

33′ – Fenomeno Olisevicius! 75-76

32′ – Tripla di Bowman! Treviso si rifà sotto minaccioso. 75-73

32′ – Paulicap non tradisce. 75-70

31′ – La tripla di Severini inaugura l’ultima frazione. 75-68

FINE TERZO QUARTO (72-68)

30′ – Tripla di Olisevicius nel finale. 72-68

30′ – Vital continua a fare la differenza. A bersaglio la tripla del +7, 72-65.

29′ – 1/2 ai liberi per Severini. A segno poi Mascolo. 69-65

29′ – Baldasso ci riprova dall’arco ma stavolta sbaglia. Time out Treviso. 68-63

29′ – Ancora Baldasso, ancora da tre! 68-63

28′ – Canestro di Mascolo, a cui viene poi fischiato un fallo tecnico. Non sbaglia il libero Vital. 65-63

28′ – Si sblocca Baldasso con la tripla. 64-61

27′ – Vital è una garanzia! Sua la tripla del 61-61.

27′ – Olisevicius freddo dalla lunetta. 58-61

26′ – Strautins non sbaglia. Alston (da tre) neppure. 58-59

25′ – 12 punti a referto per Mascolo. 56-56

24′ – A bersaglio Kuhse e Olisevicius. 56-54

24′ – Schiacciata di Kamagate. 54-52

23′ – A segno Mascolo. Strautins fa 1/2 dalla lunetta. 52-52

22′ – Tripla di Vital in risposta alla schiacciata di Paulicap. 51-50

22′ – Paulicap ripristina l’equilibrio. 48-48

21′ – Appoggio a canestro di Kamagate. 48-46

FINE SECONDO QUARTO (46-46)

20′ – Ci pensa Kuhse a ristabilire la parità dall’arco. 46-46

19′ – 2/2 dalla lunetta per Olisevicius. Poi segna anche Bowman e Tortona chiama un time out. 43-46

18′ – Strautins realizza entrambi i liberi, mentre Alston fa 1/2. 43-42

17′ – Il libero supplementare di Mascolo permette a Treviso di ricucire definitivamente il gap. 41-41

17′ – Appoggio a canestro di Paulicap e canestro in contropiede di Mascolo. 41-40

16′ – 2/2 ai liberi per Kamagate e schiacciata di Strautins. 41-36

14′ – Olisevicius e Macura per il nuovo -1 Treviso. 37-36

13′ – Tripla di Denegri in risposta al canestro di Macura. 37-33

13′ – Schiacciata di Kamagate. 34-31

12′ – Gioco da tre punti di Bowman, poi ancora Olisevicius. Parziale di 9-0 in favore degli ospiti, time out Tortona. 32-31

11′ – Canestri di Olisevicius e Macura. Treviso torna a due possessi di ritardo. 32-26

FINE PRIMO QUARTO (32-22)

10′ – Tripla di Kyle Weems allo scadere. 32-22

10′ – Olisevicius e Mezzanotte permettono a Treviso di accorciare. 29-22

9′ – Assist di Kuhse, tripla di Vital. Vola Tortona, +11! 29-18

8′ – A segno Paulicap e poi ancora Kuhse. 26-18

7′ – Tripla di Kuhse! 24-16

7′ – 4 punti per Kamagate, 3 per Mascolo. 21-16

6′ – Paulicap risponde a Strautins. 17-13

5′ – 2/2 ai liberi di Vital. Poi arresto e tiro di Mascolo. 15-11

5′ – Canestro di Bowman in uscita dal time out. 13-9

4′ – A segno Kamagate e Strautins. Nel mezzo la tripla di Olisevicius. 13-7

4′ – Kuhse risponde ad Alston. 9-4

3′ – Tripla di Vital! 7-2

2′ – Step back di Vital. 4-2

1′ – Treviso risponde con Bowman. 2-2

1′ – Il primo canestro è di Strautins. 2-0

1′ – Si parte, buon divertimento!

19.55 – Amici di Sportface, benvenuti alla diretta testuale del match Tortona-Treviso. A breve si comincia!