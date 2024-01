Tortona-Reggio Emilia oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Tortona-Reggio Emilia, sfida valida come 18^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. La formazione allenata da coach De Raffaele arriva dalla bella vittoria contro Venezia, che ha anche rappresentato il secondo successo di fila davanti al proprio pubblico. Un bel biglietto da visita per presentarsi all’incontro con Reggio Emilia, che ha vinto la scorsa giornata contro Cremona in casa, ma che è reduce da due sconfitte consecutive in trasferta. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di domenica 28 gennaio sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Tortona-Reggio Emilia, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.