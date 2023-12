Torres-Pineto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Torres-Pineto, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione sarda è la grande rivelazione di questo campionato e, dopo il pareggio nello scontro di vertice con il Cesena, vuole tornare al successo per tentare il sorpasso. La compagine abruzzese, da neo-promossa, sta disputando un’ottima stagione e spera di proseguire su questa strada. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 22 dicembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

