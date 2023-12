Legnago-Mantova oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Legnago-Mantova, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Il Mantova vuole rimanere a distanza di sicurezza rispetto al Padova, secondo, che insegue la vetta. L’impegno contro il Legnago in trasrtea è insidioso, visto il periodo positivo dei padroni di casa che arrivano al match contro la capolista da cinque risultati utlili consecutivi. Si parte venerdì 22 dicembre alle 18.30 con Diretta tv su Sky Sport 254, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go.