Torres-Entella oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Torres-Entella, match valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa stanno disputando una grandissima stagione e ora vogliono difendere fino alla fine il loro secondo posto, in modo tale da assicurarsi una posizione di vantaggio in vista dei playoff. La compagine ligure, dal suo canto, sta incontrando diverse difficoltà e a questo punto pensa soltanto a qualificarsi per i playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 10 marzo alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

