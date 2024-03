Audace Cerignola-Monopoli oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Audace Cerignola-Monopoli sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming del match della trentunesima giornata di Serie C 2023/2024. Nel girone C derby pugliese molto interessante: i padroni di casa stanno lottando per una posizione playoff, gli ospiti invece per una salvezza che pare impossibile in modo diretto e che probabilmente arriverà tramite i playout. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 20.45 di domenica 10 marzo, diretta tv su Sky Sport 254, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.