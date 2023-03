Torino-Rappresentativa Serie D in tv: data, orario e diretta streaming quarti Torneo di Viareggio 2023

Torino-Rappresentativa Serie D sarà visibile in tv? Ecco la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valido per i quarti di finale del Torneo di Viareggio 2023. Allo stadio Giusfredi di Porcari, in provincia di Lucca, tornano in campo i granata e la selezione della LND, in palio c’è la semifinale ed entrambe hanno dimostrato di essere tra le migliori formazioni al via. Appuntamento alle ore 15 di giovedì 30 novembre, diretta tv o streaming non disponibile, diretta testuale su Sportface.