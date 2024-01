Torino-Napoli, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Torino-Napoli, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2023/2024. Gli azzurri vogliono tornare alla vittoria, ma occhio ai granata che sanno esaltarsi e all’Olimpico-Grande Torino vogliono un successo per la zona europea. Ma i partenopei non possono prescindere dai tre punti. Chi vincerà? Appuntamento fissato alle ore 15 di domenica 7 gennaio.

Torino-Napoli sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Marco Parolo.