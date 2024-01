Udinese-Lazio, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Udinese-Lazio, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2023/2024. I biancocelesti affrontano i friulani reduci da una vittoria di peso e dunque in fiducia, ma per gli ospiti serve un’altra vittoria per confermare il momento positivo e risalire la china in classifica. Chi la spunterà? Appuntamento fissato alle ore 15 di domenica 7 gennaio.

Udinese-Lazio sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Dario Marcolin.