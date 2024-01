Crotone-Catania oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Crotone-Catania, match dello stadio Ezio Scida valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I calabresi, dopo un avvio di stagione difficoltoso, sono riusciti a rialzare la testa e scalare posizioni, ma sono ancora distanti dal vertice della graduatoria. La compagine siciliana, dal suo canto, ha intenzione di provare ad inserirsi nella lotta per i playoff vincendo su un campo molto complicato. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 7 gennaio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

