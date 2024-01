Torino-Napoli oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Torino e Napoli, valevole per la diciannovesima giornata di Serie A 2023/2024. Deve reagire la squadra di Mazzarri, ora scivolata addirittura all’ottavo posto con solamente 28 punti conquistati quando manca solo questa partita per concludere il girone d’andata. Il Torino di Juric è come sempre abbastanza incostante, ma sulla partita secca ha dimostrato di poter dare filo da torcere, specialmente quando gioca tra le mura amiche. La sfida è in programma oggi, domenica 7 gennaio, alle ore 15:00 all’Olimpico. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.