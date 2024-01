Empoli-Milan oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Empoli e Milan, valevole per la diciannovesima giornata di Serie A 2023/2024. In striscia utile da tre giornate consecutive, i rossoneri di Pioli vogliono partire bene in questo 2024 dopo una seconda parte di 2023 tutt’altro che entusiasmante. Di fronte, nel lunch match odierno, un Empoli che invece non vince dallo scorso 12 di novembre, quando riuscì ad imporsi sul campo del Napoli. La sfida è in programma oggi, domenica 7 gennaio, alle ore 12:30 a San Siro. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su Dazn, NOW e Sky Go