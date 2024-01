Udinese-Lazio oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Udinese e Lazio, valevole per la diciannovesima giornata di Serie A 2023/2024. Una settimana positiva per la squadra di Cioffi dopo aver conquistato la seconda vittoria di questo campionato. Ora i bianconeri vogliono proseguire così, contro una Lazio che lentamente prova a risalire la china. Gli uomini di Sarri sono infatti reduci da due vittorie consecutive e a tutti gli effetti si sono rimessi in corsa per un posto in Europa. La sfida è in programma oggi, domenica 7 gennaio, alle ore 15:00 a Udine. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.