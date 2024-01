Torino-Napoli, Mazzarri in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Walter Mazzarri parlerà in conferenza stampa oggi in tv alla vigilia di Torino-Napoli, sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A 2023/2024: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Il tecnico azzurro presenterà i temi della partita contro la formazione granata che chiude un girone di andata disastroso per i campioni d’Italia. Il mister livornese parlerà al Konami Center nella giornata di sabato 6 gennaio, alle ore 11.15, la diretta sarà disponibile sul canale Youtube degli azzurri e anche in radio su Radio Kiss Kiss Napoli, diretta scritta, invece, su Sportface.

SEGUI IL LIVE