Wta Auckland 2024, percorso netto di Gauff: travolta Navarro, in finale sfiderà Svitolina

La finale del WTA 250 di Auckland 2024 metterà di fronte Coco Gauff ed Elina Svitolina. Le due giocatrici sono approdate all’atto conclusivo del torneo in maniera molto differente e la favorita per il titolo è più chiara che mai. In un torneo molto caro alle tenniste statunitensi (5 vittorie nelle ultime 7 edizioni), Gauff sembra intenzionata a portare avanti la tradizione e si è spinta in finale lasciando per strada la bellezza di 15 games in 4 match. Senza storia anche la semifinale, dove ha impiegato appena 65 minuti di gioco per assicurarsi il derby contro la connazionale Emma Navarro per 6-3 6-1.

A tentare di togliere la corona alla giovane americana, peraltro campionessa in carica, sarà Elina Svitolina, che arriva però in finale molto più stanca. Il match di quarti (in cui ha liquidato in poco più di un’ora Bouzkova) è stato infatti intervallato da due battaglie rispettivamente di 2h52′ e 2h11′. Nonostante i favori del pronostico, neppure la semifinale è stata una passeggiata tanto che è servita una rimonta per mandare al tappeto al cinese Xiyu Wang per 2-6 6-4 6-3. Svitolina ha vinto l’unico precedente, agli Australian Open nel 2021, ma visto come sono andate le cose in settimana, sarebbe una grande sorpresa se non vincesse Gauff.